Повлиял ли Томос на голосование за Порошенко?

Після програшу Петра Порошенка на президентських виборах, багато аналітиків ставили собі питання, чому зусилля в отриманні Томосу не трансформувалися у голоси на його підтримку? Але наскільки це питання справедливе - чи дійсно Томос не вплинув на вибори?

Подивимось на дані про перехід релігійних громад від Московського патріархату до Православної церкви України (ПЦУ). Карта таких переходів була опублікована онлайн та вже використовувалася дослідницькою спільнотою

До цих даних слід ставитися обережно. Вони ґрунтуються на інформації зі ЗМІ та звітах місцевих активістів. Дані можуть включати як завершені переходи, так і спроби переходів. Також кілька переходів було зареєстровано вже після виборів. Крім того, в цих даних невідомо, хто саме ініціював переходи - священники, релігійні громади, політичні активісти.

Однак, ці дані сигналізують про релігійну конкуренцію на місцевому рівні. Тобто в цих конкретних населених пунктах місцеві громадяни активно дискутували про місце церкви в їх житті та намагались зробити якісь зміни (з різним результатом). Сам факт, що певне місце попало на карту переходів, свідчить що до Томоса на цих конкретних територіях ставилися серйозно.

Всього в базі даних зафіксовано 510 випадків переходу від Московського патріархату до ПЦУ (таблиця 1). Це порівняно невелика кількість для Московського патріархату, який мав більше ніж 12 тисяч релігійних громад.

Ці дані можна поєднати з результатами виборів на рівні дільниць. Всього у фінальному масиві 29965 дільниць (ці дані не включають закордонні виборчі дільниці). 510 переходів від Московського патріархату до ПЦУ сталося лише у 1,7% від усіх цих дільниць. Хоч в деяких регіонах кількість переходів була дуже невеликою, проте, цікаво порівняти, як в цих місцях голосували за Порошенка (див. рис. 1).

Рис. 1. Середня Підтримка Порошенка у регіонах України

Всупереч поширеній думці релігійна конкуренція і Томос таки корелювали з підтримкою Порошенка.

Кілька простих висновків з отриманих даних:

- Загалом, дані показують, що Томос вплинув на рівень підтримки Порошенка під час виборів. Однак, цього було недостатньо, щоб змінити результат виборів.

- Твердження, що Томос не мав впливу на вибори не зовсім коректне. Скоріш, вплив був невеликий. Замість питання "чому Томос не вплинув", аналітиками варто вдаватися в питання на кшталт "Чому церковних переходів було мало?" і "Чи була б більшою підтримка Порошенка, якби переходів було більше?".

Тимофей Брик

преподаватель Киевской школы экономики



