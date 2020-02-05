ВР предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300

Верховная Рада предварительно утвердила изменения в Конституцию, которые сократят количество депутатов парламента до 300 человек.

"За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 40, воздержались - 86.

Законопроект поддержали фракции Слуга народа (197 голосов) и ОПЗЖ (35 голосов), а также четыре внефракционных депутата.

Законопроект предполагает изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Если он будет одобрен конституционным большинством в 300 голосов, количество депутатов в Раде сократится с 450 до 300, также в Конституции будет закреплено, что выборы в парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты в депутаты должны проживать в Украине не менее пяти последних лет и владеть государственным языком.



