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Новости
Украина
4 февраля 20, 19:33
ВР предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300
Верховная Рада
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Изменения в Конституцию поддержали 236 нардепов, для окончательного принятия понадобится не меньше 300 голосов

Верховная Рада предварительно утвердила изменения в Конституцию, которые сократят количество депутатов парламента до 300 человек.

"За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 40, воздержались - 86.

Законопроект поддержали фракции Слуга народа (197 голосов) и ОПЗЖ (35 голосов), а также четыре внефракционных депутата.

Законопроект предполагает изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Если он будет одобрен конституционным большинством в 300 голосов, количество депутатов в Раде сократится с 450 до 300, также в Конституции будет закреплено, что выборы в парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты в депутаты должны проживать в Украине не менее пяти последних лет и владеть государственным языком.

28 августа 2019 года законопроект №1017 был подан президентом Владимиром Зеленским в парламент как неотложный. 17 декабря КСУ вынес решение, что положения законопроекта не противоречат Конституции.


liga.net
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