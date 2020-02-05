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Новости
Украина
4 февраля 20, 21:23
Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде
Верховная Рада
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В Слуге народа планируют принять закон об открытии рынка земли в ночь на 7 февраля.

Верховная Рада планирует начать рассмотрение законопроекта о рынке земли на заседании 6 февраля, которое будет продолжаться до принятия решение. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах парламента во вторник, 4 февраля, пишет УНН.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе ... Сколько это займет времени никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим", - отметил Арахамия. 

Отвечая на вопрос, планируют ли законопроект рассматривать всю ночь Арахамия сказал: "Мы называем это "земельная ночь". 

Также он добавил, что ожидаются митинги, блокирование трибуны.

Напомним, 13 января аграрный комитет Рады презентовал окончательную версию законопроекта о рынке земли. Документ предусматривает, что цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки, а ограничение для покупки земли в одни руки установлено на уровне 10 тысяч гектаров.

Участниками рынка земли могут быть только физические лица-граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.
bigmir.net
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