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Новости
Украина
4 февраля 20, 21:57
ВР приняла законопроект о борьбе с "патентным троллингом"
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Народные депутаты 350 голосами поддержали законопроект №2258.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Верховная Рада приняла за основу законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом".

За проголосовали 350 народных депутатов.

Цель документа - обеспечить выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего украинского законодательства относительно охраны прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского союза.

Проектом закона предлагается:

- в отношении торговых марок - подача заявки в электронной форме; уточнение оснований для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки; регистрация коллективной торговой марки; уточнение порядка предоставления правовой охраны по международной регистрации (по Мадридской системе), ужесточение санкций за нарушение прав на торговые марки;

- в отношении промышленных образцов - дополнительный критерий охраноспособности (индивидуальный характер); правовая охрана незарегистрированных промышленных образцов; представление заявки в электронной форме; возможность разделения заявки; срок действия прав - не более 25 лет (сейчас - 15); изменен вид охранного документа (с "патента" на "свидетельство"); возможность досудебной отмены свидетельства в Апелляционной палате (борьба с "патентным троллингом").

Последняя норма очень важна для борьбы с "патентным троллингом" (то есть злоупотреблением правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, чаще всего - на таможенной границе).

Для борьбы с этим негативным явлением, а также с целью его предотвращения в будущем, законопроектом предлагается дополнительный административный способ аннулирования регистраций - так называемый механизм "post-grant opposition" (признание недействительными свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате).
censor.net.ua
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