Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.39
USD
24.80
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 февраля 20, 22:24
Священный Синод ПЦУ исключил Филарета
Синод ПЦУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, сообщили в ПЦУ.

Патриарх Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение. Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", - сказано в сообщении.

Почетный Патриарх Филарет остается в составе епископата Православной Церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, считают в ПЦУ.

"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими - все ничтожно (см. 4 правило Второго Вселенского собора)", - подчеркнули в пресс-службе.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", - добавили в ПЦУ.

Напомним, Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП.

Читайте также: Церковные войны: Филарет отозвал подпись, ПЦУ отреагировали

bigmir.net
Ещё по теме:
В Киеве завтра состоится Пасхальный крестный ход
Как письмо Филарета в Москве использовали для пиара
Патриарх Филарет:УПЦ КП не будет подчиняться Константинополю
Как собираются поделить имущество украинских церквей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина
noimageВР приняла законопроект о борьбе с "патентным троллингом"
noimageАрахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде
noimageВР предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300
noimageПовлиял ли Томос на голосование за Порошенко?
Лента новостей