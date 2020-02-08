Трамп блокирует продажу оружия Украине на 30 млн долларов

Администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких месяцев якобы блокирует одобрение по крайней мере шести коммерческих контрактов на продажу оружия и вооружения Украине общей стоимостью почти в 30 миллионов долларов. Киев, который уже оплатил сделку, сейчас пытается вернуть деньги. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на свои источники среди украинских и американских чиновников.

Трое украинских чиновников и один бывший американский чиновник рассказали, что Белый дом на их запросы так и не смог объяснить причин задержки.

Соглашения о продаже американского вооружения заключаются не с правительством США, а с частными американскими компаниями. Как правило, их администрация США одобряет около двух месяцев, после чего отдельно утверждает Государственный департамент, сообщает BuzzFeed.

Посольство США в Украине отказалось комментировать ситуацию.

Двое украинских собеседников издания предположили, что решение Белого дома может быть связано с попыткой Китая приобрести "Украинское стратегическое аэрокосмическое предприятие". Можно предположить, что речь идет о продаже компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Другой украинский чиновник и бывший американский чиновник допустили, что причины задержки чисто бюрократические или могут быть связаны с коррупционным скандалом вокруг "Укроборонпрома".

Поскольку контракты заключались до звонка Владимира Зеленского и Дональда Трампа 25 июля 2019 года, собеседники BuzzFeed отвергают мысль, что речь идет о давлении США на Украину с целью объявить о расследовании против Байдена.

Если информация издание соответствует действительности, это станет вторым случаем задержки военной помощи Украине со стороны США.

Напомним, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу внести в бюджет на 2020 год 250 млн долларов для обеспечения безопасности Украины, включая передачу противотанковых ракетных комплексов Javelin. В частности, планировалась продажа 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных пусковых установок.

В октябре 2019 года Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.

В сентябре 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов.

Как известно, в 2018 году Украина купила у США 210 противотанковых ракет Javelin и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью в 47 млн долларов.