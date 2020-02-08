Минюст хочет ликвидировать 48 "партий-зомби"

Иски об отмене регистрации всех партий, деятельность которых не соответствует требованиям закона, подало Министерство юстиции. Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовал глава министерства Денис Малюська в Facebook.

В Минюсте назвали такие партии "партиями-зомби", всего их 48 из 349 зарегистрированных. Они в течение 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборах президента и нардепов.

В Минюсте утверждают, что существует теневой рынок, на котором продаются и покупаются полиитческие партии, иски поданы с целью прекратить его деятельность и обеспечить политическую ответственность.

Среди партий, которые на видео перечисляет Малюська - Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия, Организация украниских националистов, Женщины Украины, Христианско-демократический союз, Партия защитников отчизны, Народный блок, Наш дом и другие.







