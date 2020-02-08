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Новости
Украина
7 февраля 20, 23:02
Минюст хочет ликвидировать 48 "партий-зомби"
Денис Малюська
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Партии не выдвигали кандидатов в президенты и нардепы в течение 10 лет

Иски об отмене регистрации всех партий, деятельность которых не соответствует требованиям закона, подало Министерство юстиции. Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовал глава министерства Денис Малюська в Facebook.

В Минюсте назвали такие партии "партиями-зомби", всего их 48 из 349 зарегистрированных. Они в течение 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборах президента и нардепов.

В Минюсте утверждают, что существует теневой рынок, на котором продаются и покупаются полиитческие партии, иски поданы с целью прекратить его деятельность и обеспечить политическую ответственность.

Среди партий, которые на видео перечисляет Малюська - Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия, Организация украниских националистов, Женщины Украины, Христианско-демократический союз, Партия защитников отчизны, Народный блок, Наш дом и другие.

В октябре 2019 года Минюст подал иск об аннулировании регистрации Республиканской партии Украины. 
liga.net
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