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Новости
Украина
7 февраля 20, 23:44
Аваков VS Сытник: Подробности скандала
Арсен Аваков
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Глава МВД Арсен Аваков вступил в перепалку с директором НАБУ Артемом Сытником.

7 февраля Директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга намекнул, что оказался в реестре коррупционеров из-за давления со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава МВД ответил ему в Twitter - назвал дураком и посоветовал “возбудить пару фейковых дел“.

В ходе брифинга, Сытник отметил, что готов оплатить 3400 гривен административного штрафа по делу, из-за которого его занесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. При этом он намекнул, что Аваков оказывал давление на суд, чтобы отомстить главе НАБУ за дело с рюказаками. Речь идет о сыне руководителя МВД Александре Авакове, который был фигурантом дела НАБУ о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

“Это административное дело – продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности... Я почти закончил и буду направлять жалобу в Европейский суд. Это единственный... один из действенных способов пересмотреть это решение... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены“, - заявил Сытник.

В свою очередь Аваков ответил Сытнику на своей странице в Twitter. Он написал, что “начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя“. Он также порекомендовал Сытнику “возбудить пару тройку фейковых дел самому и написать в спортлото“. 
bigmir.net
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