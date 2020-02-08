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Новости
Украина
8 февраля 20, 09:52
Защита бизнеса и содействие росту инвестиций -приоритеты ГПУ
Руслан Рябошапка
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В рамках реформы системы уголовной юстиции недавно были утверждены приоритеты деятельности органов правопорядка и прокуратуры на 2020 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил 7 февраля на встрече с представителями инвесторов и бизнес-сообществом по приглашению Американской торговой палаты (ACC) в Украине

"Одним из этих приоритетов, в частности, для нас является защита бизнеса и содействие тому, чтобы инвестиции в экономику нашей страны только росли", - сказал Рябошапка.

Как отмечается, это направление было определено с первых дней работы и для этого создан департамент, который занимается процессуальным руководством по делам, связанным, в том числе, с давлением на бизнес, который уже дает хорошие результаты.

В свою очередь, представители Палаты отметили, что уже ощущаются определенные изменения по уменьшению давления на бизнес. Однако, вместе с тем, еще остаются проблемные вопросы, на которые они обратили внимание генпрокурора.

Отмечается, что участники встречи договорились о дальнейшей коммуникации, которая будет способствовать построению доверия представителей бизнеса в органы правопорядка.
censor.net.ua
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