Зеленский сегодня встретится с Папой Римским

В субботу, 8 февраля, состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, сообщает пресс-служба Президента.

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"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.

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Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Как сообщалось, Зеленский с 7 февраля находится с визитом в Италии.



