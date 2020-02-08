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Новости
Украина
8 февраля 20, 11:33
Гончарук о результатах встречи с Сийярто
Гончарук Сийярто
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Премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook по результатам встречи с Сийярто, которая состоялась в Киеве в пятницу, 7 февраля.

"Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали", - написал Премьер-министр, добавив, что "теперь мяч на поле Венгрии".

Гончарук также отметил, что после встречи он и Сийярто обменялись подарками.

"Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути к ЕС и НАТО", - пояснил глава украинского правительства.

В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.
censor.net.ua
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