Гончарук о результатах встречи с Сийярто

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook по результатам встречи с Сийярто, которая состоялась в Киеве в пятницу, 7 февраля.

"Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали", - написал Премьер-министр, добавив, что "теперь мяч на поле Венгрии".

Гончарук также отметил, что после встречи он и Сийярто обменялись подарками.

"Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути к ЕС и НАТО", - пояснил глава украинского правительства.

В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.