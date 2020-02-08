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Украина
8 февраля 20, 12:26
Гончарук анонсировал большую стройку в регионах
Алексей Гончарук
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   Глава Кабмина Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций за несколько дней подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы Большое строительство, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава Кабмина Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций за несколько дней подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы Большое строительство, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Программа президента Большое строительство стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране", - заявил Гончарук.

Он пообещал со стороны правительства обеспечить регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя.

По его словам, главная задача руководителей ОГА - своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах.

Гончарук отметил, что в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом. 

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей - в процессе согласования. 

Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.

Премьер добавил, что за пару дней у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства. 

Ранее в Кабмине назвали дороги, которые отремонтируют в 2020 году. Всего планируют отремонтировать около четырех тысяч километров дорог, из них - 1345 км дорог государственного значения.
bigmir.net
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