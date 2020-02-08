Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ "Майорское". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ходе визита заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с актуальной информацией о ситуации в зоне ООС.

Ганущак сообщил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения. Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима "Тишина" на отдельных участках разведения войск, где враг вел провокационные обстрелы.

Кроме этого, делегация Дании посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком и условиями пересечения линии разграничения. Пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта въезда-выезда.