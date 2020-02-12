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Новости
Украина
11 февраля 20, 12:07
Громкая отставка: Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака
Богдан
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Президент Зеленский уволил главу ОП Богдана.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента. На его место назначен бывший помощник президента Андрей Ермак.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

На портале Офиса президента был опубликован указ №46/2020 об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента. 


Следующий указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента. Указом №48/2020  Ермак был назначен главой Офиса Президента. 
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