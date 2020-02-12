Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента. На его место назначен бывший помощник президента Андрей Ермак.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
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Громкая отставка: Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента. На его место назначен бывший помощник президента Андрей Ермак.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
На портале Офиса президента был опубликован указ №46/2020 об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента.
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Следующий указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента. Указом №48/2020 Ермак был назначен главой Офиса Президента.
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