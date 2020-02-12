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Новости
Украина
11 февраля 20, 17:45
Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа"
Ирина Верщук
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Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верщук считает, чтобы проводить "очищения" фракции "Слуга народа", о необходимости которой 11 февраля заявил президент Владимир Зеленский, фракция должна создать положение, где будут прописаны правила, нарушение которых влечет за собой исключение.

Об этом Верещук заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Если чистка нужна, то прежде всего нужно положение о фракции, чтобы каждый понял, в каком случае чистка будет действительно оправданной. Я понимаю, что действительно есть разные вопросы к членам фракции, но я за то, чтобы мы имели четкие правила и понимали, что за их нарушение будут наступать определенные санкции", - сказала Верещук.

По ее словам, трудно говорить, что такое "чистка", когда нет четко установленных правил.

"Чистка - это лишь поднять руку и проголосовать за исключение из фракции? А что это решит? Мы исключили двух людей и от этого фракция лучше работать не стала", - сказала Верещук.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" должна пройти очищение. По словам Зеленского, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.
censor.net.ua
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