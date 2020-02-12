Освобожденным из плена украинцам нашли работу и жилье

Всем тем, кто вернулся из плена в конце прошлого года, предоставлены медицинские услуги по обследованию и лечению. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий.

“Некоторым из них были сделаны сложные офтальмологические и отоларингологические операции. Все освобожденные лица проходили лечение и реабилитацию в Государственном учреждении “Украинский госпиталь для ветеранов войны“ Лесная Поляна“ и в украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны. В течение периода лечения и реабилитации с ними работают психологи“, - говорится в сообщении.



Минветеранов вместе с областными государственными администрациями предоставили более тысячи предложений освобожденным лицам по месту проживания, в частности в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях. Обычно, это общежития семейного типа. Также, с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, предоставила предложения по вакансиям в соответствии с их специальностями, квалификацией и пожеланиями.

Примерно половина освобожденных уже вернулась к привычной жизни, выбрав или предложенные варианты, или найдя свои.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.



