Ермак - покоритель ОП и обвинитель Порошенко

Автор этих строк начинал писать этот текст о Андрее Ермаке - "смотрящем за внешней политикой" в офисе Владимира Зеленского. А закончил - об Андрее Ермаке, главе Офиса президента. Вот что бывает, когда оттягиваешь всего на сутки.

Что ж. Кто есть господин Ермак? Что важно о нем знать и чего в его приходе стоит опасаться?

Таинственный продюсер

Официальной информации об Ермаке крайне мало - куцая страничка на Википедии. Сорок восемь лет, по образованию юрист, по профессии кинопродюсер. В политике до появления в команде Зеленского был замечен в довольно экзотическом месте: на позиции советника народного депутата трех созывов от Партии регионов Эльбруса Тедеева на общественных началах. Учитывая, что чемпион мира по вольной борьбе Эльбрус Тедеев в Партии регионов играл функциональную роль звезды спорта и профессионального (раз)блокировщика трибуны, сложно даже представить, что можно было ему советовать. Особенно бесплатно.

Тем не менее, будучи другом и доверенным лицом Зеленского (по другим источникам - изначально его супруги), малоизвестный доселе бизнесмен очень быстро взлетел на самый верх - по сути, на должность ответственного за всю внешнюю политику страны. И за два ее ключевые направления - переговоры с Российской Федерацией (в том числе, и в Минском формате) и переговоры с США. То есть стал неофициальным голосом нашей страны в мире.

А в день написания этой статьи он упрочнил свой статус - сменил Андрея Богдана на посту главы Офиса президента.

От себя замечу, что неофициально Ермака чиновники, по долгу службы коммуницирующие с Офисом президента, называют "самым умным из всех тех". Сложно, впрочем, разобраться, чего в этом больше - комплимента Андрею Борисовичу или общей характеристики команде Зеленского, но запомним этот тезис.

Новый Медведчук?

Нет, я не обзываюсь Медведчуком почем зря. В условиях вакуума, информации вокруг личности Ермака, главное опасение относительно его - и главное обвинение его оппонентов - лежит именно в этой плоскости. Мол, Ермак - человек, слишком чувствительный к позиции Кремля. А раз такой человек у нас отвечает за внешнюю политику, мы в большой опасности.

Разберем эти обвинения основательно.

Первыми их публично озвучили - что не удивляет - представители фракции "Европейская солидарность" в парламенте устами Артура Герасимова. Поводом стало свидетельство экс-посла США в Украине Вильяма Тейлора под присягой в американском Конгрессе. Среди прочего, Тейлор пересказал обстоятельства встречи Ермака и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера 14 сентября 2019 года. На этой встрече, по словам экс-посла, Ермак показывал Волкеру фотографии своих родственников, воевавших на Донбассе, и обвинял Порошенко в развязывании той войны. По мнению "ЕвроСолидарности" это - повторение кремлевской дезинформации, и раз такие слова представитель украинской страны вслух озвучивает американцам, возникают вопросы, украинскую ли сторону он на самом деле представляет.

Ермак в последующем интервью "Интерфакс-Украина" опроверг обвинения. Мол, да, говорили, общались но Порошенко обвиняли не в развязывании войны, как это подал Тейлор, а в коррупции в армии.

С одной стороны - вряд ли Тейлор лгал под присягой, пытаясь опорочить украинского политика. С другой - допустим, что что-то могло потеряться или исказиться при "испорченном телефоне" от Волкера к Тейлору, от Тейлора к Конгрессу. С третьей стороны - Ермаку не впервой озвучивать вещи, которые звучат довольно странно, но в которые он, похоже, искренне верит. Так, при авторе этих строк было озвучено сакраментальное "Вы же понимаете, что Зеленский - один из величайших политиков современности?", с которым присутствующие вынуждены были поспорить.

Таким образом, само свидетельство Тейлора-Волкера еще не указывает, что Ермак стоит на пророссийских позициях.

Однако есть некоторые детали контекста, позволяющие догадываться, что ему, действительно, легко общаться с россиянами. Не только легче, чем Порошенко (это как раз естественно), но и легче, чем Зеленскому, когда тот попытался выйти на прямые переговоры.

И вот эти детали.

Главная из них - переговоры президентов РФ и Украины и поведение Суркова на них. Не секрет, что итоги встречи Путина и Зеленского в Париже не привели к ожидаемому прорыву в урегулировании на Донбассе. Однако есть интересный нюанс. По словам участника переговоров, министра внутренних дел Арсена Авакова, Сурков на встрече сорвался на крик, бросаясь документами и вопя "Мы так не договаривались!".

То есть повестка, озвученная на встрече, по мнению Суркова, не соответствовала заранее согласованной. Настолько, что у него, "серого кардинала Кремля", сдали нервы. Впоследствии Сурков, напомним, ушел с "украинского направления", уступив Дмитрию Козаку.

То есть пока Сурков договаривался с Ермаком - все было нормально, его все устраивало. А тут вывели на встречу Путина и Зеленского - и оказалось, что красные линии украинской стороны находятся намного ближе. "И закатилась навсегда за край небес его звезда".

Более того. Как вы могли (не) заметить, с горизонта пропал Виктор Медведчук. То есть он где-то есть, живет, ходит, интервью дает. Но он уже не выглядит главным переговорщиком по Донбассу и не позиционируется таковым. Почему РФ отказалась от наиболее удобного для себя человека, кума и личного друга Владимира Путина в качестве основного коммуникатора, на сохранении которого настаивала ранее? Вероятно, потому, что человек, заменивший его на этой позиции, их устраивает. Во всяком случае, они в это верят.

Несколько дискредитирует Ермака и его окружение. Во-первых, сомнительное назначение ответственным за реинтеграцию Донбасса Сергея Сивохо - человека минимально компетентного в вопросах национальной безопасности. По словам замсекретаря Совбеза, генерал-майора Сергея Кривоноса, Сивохо используют, как Жириновского в России - забрасывают через него провокационные тезисы, чтобы проверить реакцию общества. Близкой к группе Ермака называют и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардепа Галину Третьякову, рекомендовавшую отменить льготы для ветеранов, служивших по контакту. Мол, человек сознательно продавал свою наемную силу, что тут такого?

Лично автору этих строк - в силу крымского детства - сильно резануло глаз интервью Ермака, в котором тот выражал надежду на одновременные местные выборы во всей Украине осенью 2020 года. Не касаясь самой идеи (это - тема для отдельной публикации), следует заметить, что человек, который так строит предложение, внутренне уже не рассматривает частью Украины Крым. Правда, в том же интервью Андрей Богданович, надо отдать должное, исправляется и четко высказывается в пользу украинского Крыма. Но это, знаете ли, "сознание против подсознания".

Наконец - совсем уж на уровне слуха, поскольку ссылаются журналисты на анонимный источник в Газпроме - недавно появились данные о причастности Ермака к одной из компаний, получивших право на прямой экспорт газа из РФ. В случае подтверждения - это могла бы быть бомба, в случае опровержения - повод для серьезного судебного иска. Будем ждать.

Таким образом, подытожим. Богдана на должности главы Офиса президента сменил человек:

- вероятно, умнее;

- точно скрытнее и осторожнее;

- которому уже в ближайшее время придется опровергнуть или подтвердить подозрения в излишней мягкости по отношению к государству-агрессору.

Виктор Трегубов журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"













