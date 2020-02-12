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Новости
Украина
11 февраля 20, 19:27
Будет несколько обменов пленными, - Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет несколько обменов пленными.

Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать, передает Цензор.НЕТ.

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", - отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и "другие вещи" для прекращения войны.

"В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью", - добавил он.
censor.net.ua
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