Экс-депутат Рады просит в Германии политического убежища

Беглый бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом DW сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио.

Он говорит, что в Украине жизни и здоровью экс-депутата якобы угрожает опасность. При этом адвокат назвал пятого президента Петра Порошенко главным "политическим оппонентом" Онищенко, который "даже после потери власти остается очень влиятельным".

Также адвокат упомянул о "катастрофических условиях содержания в следственных изоляторах в Украине".

Он сообщил, что Онищенко сейчас оспаривает в немецком суде решение об экстрадиции в Украину. Адвокат отметил, что если суд встанет на сторону Онищенко, но Германия не предоставит ему убежище, то беглый экс-депутат намерен выехать в Россию. Миноджио напомнил, что у его подзащитного есть российское гражданство.







