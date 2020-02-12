Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.63
USD
24.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 февраля 20, 21:11
Экс-депутат Рады просит в Германии политического убежища
Александр Онищенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Адвокат экс-депутата Алескандра Онищенко заявил, что если Германия не предоставит убежище его подзащитному, то он готов выехать в Россию

Беглый бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом DW сообщил адвокат Онищенко Инго Миноджио.

Он говорит, что в Украине жизни и здоровью экс-депутата якобы угрожает опасность. При этом адвокат назвал пятого президента Петра Порошенко главным "политическим оппонентом" Онищенко, который "даже после потери власти остается очень влиятельным".

Также адвокат упомянул о "катастрофических условиях содержания в следственных изоляторах в Украине".

Он сообщил, что Онищенко сейчас оспаривает в немецком суде решение об экстрадиции в Украину. Адвокат отметил, что если суд встанет на сторону Онищенко, но Германия не предоставит ему убежище, то беглый экс-депутат намерен выехать в Россию. Миноджио напомнил, что у его подзащитного есть российское гражданство.

Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

3 декабря 2019 г  сообщалось, что Онищенко задержали в Германии 29 ноября. Сейчас он находится под стражей.

21 января 2020 г коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении Онищенко.
liga.net
Ещё по теме:
В Польше создадут штаб историков для реакции на слова Путина
Железной дорогой Украины будет управлять компания Германии
Авиакатастрофа в Иране: военные три дня скрывали атаку
Как коронавирус бросает вызов миру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
С чертом договорится. семь фактов об Андрее Ермаке
noimageБудет несколько обменов пленными, - Зеленский
noimageЕрмак - покоритель ОП и обвинитель Порошенко
noimageОсвобожденным из плена украинцам нашли работу и жилье
noimageВерещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа"
Лента новостей