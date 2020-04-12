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Новости
Украина
11 апреля 20, 10:38
Коронавирус зафиксирован в Николаевской области
Виктор Ляшко
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Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что украинцы, у которых подтвердился коронавирус, вернулись из Польши.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксированы сегодня в Николаевской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксированы в Николаевской области, Вознесенском районе", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что заболели украинцы, которые вернулись из Польши. "Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - объяснил Ляшко.

Он не рекомендует ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. "Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу", - уточнил Ляшко.

Источник: https://news.liga.net/
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