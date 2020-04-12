Шмыгаль представил стратегию выхода Украины из карантина

Правительство разработало стратегию выхода Украины из карантина, в которой расписано, когда "Украина идет на работу", когда будут ослаблены условия самоизоляции и сняты ограничения работы общественного транспорта. Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.





По его словам, необходимо "научить общество жить по новым стандартам — с социальной дистанцией, в масочном режиме, с мытьем рук...".





Шмыгаль заявил, что у власти есть стратегия выхода из карантина. "Первое — это успешно пройти карантин, второе — начать преодолевать экономический кризис...", - сказал он и предложил с деталями ознакомиться на слайде.





Согласно изложенной на слайде информации, в начале мая — начале июня, когда "Украина пойдет на работу", будут частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. На графике также есть пункт "смещенный график рабочего дня". Что он означает, Шмыгаль не пояснил.





В начале июня — начале июля закончится учебный год, будет возобновлена работа общественного транспорта, но по новым правилам; разрешат посещение зон отдыха и ослабят условия самоизоляции для людей пожилого возраста.





"С этим нужно научиться жить ближайшие полгода, возможно, год", - добавил премьер.



