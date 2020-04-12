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Новости
Украина
11 апреля 20, 10:42
Шмыгаль представил стратегию выхода Украины из карантина
Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у власти есть стратегия выхода из карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса.
Правительство разработало стратегию выхода Украины из карантина, в которой расписано, когда "Украина идет на работу", когда будут ослаблены условия самоизоляции и сняты ограничения работы общественного транспорта. Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, необходимо "научить общество жить по новым стандартам — с социальной дистанцией, в масочном режиме, с мытьем рук...".

Шмыгаль заявил, что у власти есть стратегия выхода из карантина. "Первое — это успешно пройти карантин, второе — начать преодолевать экономический кризис...", - сказал он и предложил с деталями ознакомиться на слайде.

Согласно изложенной на слайде информации, в начале мая — начале июня, когда "Украина пойдет на работу", будут частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. На графике также есть пункт "смещенный график рабочего дня". Что он означает, Шмыгаль не пояснил.

В начале июня — начале июля закончится учебный год, будет возобновлена работа общественного транспорта, но по новым правилам; разрешат посещение зон отдыха и ослабят условия самоизоляции для людей пожилого возраста.

"С этим нужно научиться жить ближайшие полгода, возможно, год", - добавил премьер. 

Источник: https://news.liga.net/
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