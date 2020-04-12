Враг применил 120-мм минометы под Новотошковским

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





"Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.





Оба военнослужащих были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.





Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.



