Зеленский похвалил украинских учителей

«Вы — большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей», — заявил Зеленский.





Он назвал учителей людьми с большой буквы и похвалил их за работу «не ради денег или славы, а по зову сердца».





«Хейтеры тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить», — отметил президент.



