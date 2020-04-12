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Новости
Украина
11 апреля 20, 11:04
Зеленский похвалил украинских учителей
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения 10 апреля встал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе допустили ряд серьезных ляпов в видеоуроках для школьников на карантине.
«Вы — большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей», — заявил Зеленский.

Он назвал учителей людьми с большой буквы и похвалил их за работу «не ради денег или славы, а по зову сердца».

«Хейтеры тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить», — отметил президент.

Источник: https://ukraina.ru/
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