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Новости
Украина
11 апреля 20, 23:02
В ВСУ зарегистрированы 7 новых случаев заболевания COVID-19
COVID-19
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11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook командования Медицинских сил ВСУ.

Так, заболевание подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также подтверждено заболевание COVID-19 у троих военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим. И у одного военнслужащего из Киевского гарнизона, который с 6 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным.

"Сегодня поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что есть еще один военнослужащий Киевского гарнизона, который с 3 апреля находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом "пневмония". Сегодня поступили результаты его ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.

"Военные, которые контактировали с ним отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в ведомстве.

"Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - добавили в прес-службе командования медсил.

В ВСУ зарегистрированы еще семь новых случаев заболевания COVID-19 01


censor.net.ua
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