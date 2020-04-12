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Новости
Украина
11 апреля 20, 23:12
Можно ли заразиться COVID-19 от домашних котов - Комаровский
Комаровский
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По его словам, подхватить COVID-19 скорее могут коты от людей, а не наоборот.

Украинский педиатр Евгений Комаровский традиционно ответил на вопросы людей о коронавирусе на своем ютуб-канале. На этот раз, он рассказал, как выявить COVID-19 у домашнего кота и передается ли он человеку.

- Все, что известно на сегодня - ни коты, ни собаки не болеют человеческим коронавирусом Covid-19 в тяжелой форме. Заражаются скорее не люди от котов, а коты от людей. Вероятность того, что от встреченного на улице кота можно получить Covid-19, не является поводом бросаться на всех окружающих котов. Если у вас дома есть кот, общайтесь, ради бога, никто из вас друг другу не угрожает, - заявил доктор.

Комаровский отметил, что коты и собаки не являются основными переносчиками этого вируса. Им также не свойственно болеть им в тяжелой форме. Поэтому люди, у которых дома есть питомцы, не должны бояться подцепить от них коронавирус.

- Да, они могут пускать слюни, чихать, у них может быть насморк, но они не болеют тяжело, - заверил он.

По словам педиатра, в настоящее время вопрос влияния коронавируса на здоровье животных не находится в центре внимания медиков. Однако уже известно, что риск заражения коронавирусом от животных не велик.
kp.ua
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