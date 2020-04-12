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Украина
12 апреля 20, 13:17
В Киеве 20 новых случаев COVID-19
COVID-19
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В Киеве подтверждены 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии заболели 416 человек.
За сутки в Киеве выявлено 20 случаев COVID-19, четверо из заболевших госпитализированы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, заболели пять женщин возрастом от 49 до 60 лет и 15 мужчин возрастом от 19 до 74 лет. Среди заболевших - один медик. Четверо пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Всего в Киеве 416 случаев COVID-19, из них 397 активных, 12 человек вылечилось.

Мэр призвал киевлян оставаться дома, несмотря на праздник Вербного воскресенья.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.

На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

Источник: https://news.liga.net/
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