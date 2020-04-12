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Новости
Украина
12 апреля 20, 13:29
Военные на Донбассе живут в "красном режиме"
Донбасс
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Президент побывал на передовых позициях в зоне ООС.
Президент Владимир Зеленский впервые за много недель посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня была первая командировка за много недель. В карантин общение ограничено. Но хотел увидеть наших военных на Донбассе, которые и в будни, и в праздник, и в карантин - всегда на страже нашей безопасности", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что из-за эпидемии коронавируса о безопасности самих военных надо думать вдвое больше.

"Сейчас наши военные живут в так называемом красном режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру", - сообщил президент.

По его словам, он убедился, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую посетил Зеленский, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет.

Источник: https://news.liga.net/
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