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12 апреля 20, 13:34
Синоптики предупреждают о похолодании
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По прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 апреля ожидаются ночью заморозки, дождь и мокрый снег.
Завтра, 12 апреля, во всех областях Украины осадков не ожидается, температура воздуха немного повысится, 14-15 апреля похолодает, прогнозируется дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Субботний северо-западный порывистый ветер изменится в воскресенье юго-западным", - уточнила синоптик.

На западе будет +18 градусов, востоке +13 градусов, севере +14 градусов, юге +17 градусов. В центре воздух прогреется до +16 градусов.

В понедельник, 13 апреля, прогнозируется до +15, +20 градусов.

"14-15 апреля, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура воздуха - днем ​​до + 4, + 10 градусов, в ночь на 15 апреля - к нулю и заморозки", - предупредила Диденко.

Она сообщила, что активный атмосферный фронт принесет дождь и мокрый снег.

Источник: https://news.liga.net/
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