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Новости
Украина
12 апреля 20, 23:46
Минздрав показал динамику COVID-19 по областям
COVID-19
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Лидерами по заражению в Украине являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также и город Киев.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало динамику распространения коронавируса по областям. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства вечером 12 апреля.
 
Так, наиболее стремительно COVID-19 распространяется в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, Киеве (416) и Ивано-Франковской области (291).
 
Как отметили в Минздраве, эти регионы являются лидерами по количеству зараженных коронавирусом с самого начала эпидемии.
 
Наименьшее число случаев COVID-19 в Николаевской (два), Луганской (три) и Черниговской (девять) областях.
 
Подчеркивается, что дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области.
 
При этом, по последним данным Николаевской ОГА, за сутки 12 апреля в области выявили два новых случая коронавируса, в результате чего общее число зараженных в регионе достигло четырех.
 

Фото:/t.me/COVID19_Ukraine 

Напомним, на утро воскресенья в Украине зафиксировали 2777 случаев коронавируса, из них 83 закончились смертью и 89 − выздоровлением.
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Korrespondent
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