В Украине за сутки выявлено 325 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки выявлено 325 новых случаев, сообщает Минздрав.

По данным Центра общественного здоровья на 09:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных. Выздоровело 97 человек.

Из 325 новых случаев за сутки - 12 детей и 85 медработников. Госпитализированы 77 человек, в том числе один ребенок и семь медработников. Всего в Украине в числе заболевших COVID-19 530 медработников. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.





Количество подтвержденных случаев по областям:





- Винницкая - 194;





- Волынская - 78;





- Днепропетровская - 60;





- Донецкая - 11;





- Житомирская - 94;





- Закарпатская - 92;





- Запорожская - 85;





- Ивано-Франковская - 300;





- Кировоградская - 142;





- Киевская - 216;





- Львовская - 124;





- Луганская - 3;





- Николаевская область - 5;





- Одесская - 69;





- Полтавская - 25;





- Ровенская - 125;





- Сумская - 74;





- Тернопольская - 273;





- Харьковская - 11;





- Херсонская - 31;





- Хмельницкая - 22;





- Черновицкая - 462;





- Черкасская - 102;





- Черниговская - 9;





- Киев - 495.









Случаи COVID-19 в Украине на 13 апреля (Фото - ЦОЗ)





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





С начала пандемии в мире подтверждено 1 848 503 случая заболевания COVID-19, умерло 114 185 человек, выздоровело - 431 629.

Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.