Правки в бюджет, курс гривни и борьба с коронавирусом

Сегодня понедельник, 13 апреля. Температура от +4 до +21, курс доллара 27.20.





Сегодня, 13 апреля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Важное для страны. Очень. Будут рассматривать бюджет, точнее правки. Это уже третья попытка правительства поменять госбюджет под влиянием эпидемии коронавируса. Депутаты не соглашались.





Сейчас шансов больше, точнее они почти 100%, так как правки готовили вместе с представителями ключевых комитетов Рады. А главное, законопроект подан не Кабмином, а депутатами четырех фракций: СН, Голос, ЕС и Батькивщина (даже). У нового бюджета на 120 млрд меньше доходы и на 80 млрд больше расходы, что означает рост дефицита бюджета и наращивание долга.





Главный вопрос - у кого одалживать. Правительство рассчитывает на деньги МВФ, но для этого надо проголосовать “антиколомойский” закон. А пару дней назад спикер Парламента Дмитрий Разумков говорил, что к 13 апреля таблица правок будет не готова. Получается, что бюджет под МВФ есть, а закона - нет. Больше по ссылке.





Государство в состоянии закрыть бизнес и обрушить экономику. Но государство почему-то не в состоянии закрыть церкви и обеспечить соблюдение карантина. Даже не штрафуют. Ну вот что за маразм, а? Больше по ссылке.





Гривня укрепляется: курс на межбанке приближается к 27 грн/$. Таким дешевым доллар не был с середины марта - самого начала карантина.





Что будет дальше, зависит от парламента. Интрига та же – чем закончится противостояние в Верховной Раде вокруг так называемого "антиколомойского закона": дефолтом и "печатным станком" или новой программой с МВФ? От этого будет зависеть и курс национальной валюты.





СБУ получит 50 млн грн на софт для противодействия коронавирусу.





Нужно больше контроля - подумали в СБУ. И попросили у Кабмина деньги на покупку специального американского софта для контроля за эпидемией. Кабмин деньги дал - 50 миллионов гривен. На сайте разработчика читаем: "программа использует средства связи, карты и сбор данных для содействия службам здравоохранения и безопасности при различных сценариях". Возникает вопрос: к каким сценариям готовятся в СБУ? А то ведь пандемия пройдёт - а софт для сбора и анализа данных о поведении населения останется.



