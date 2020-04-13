В Минздраве ожидают пик эпидемии в Украине 17 апреля

Пик эпидемии коронавируса может случиться 17 апреля, но с небольшими показателями заболеваемости, если карантин будет соблюдаться. Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью Левому берегу.





"Если мы будем придерживаться карантинных мероприятий, то да, с невысокими (показателями заболеваемости, - ред.). Ожидается, что он (пик, - ред.) будет 17 апреля", - сказал он.





"Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдет", - рассказал медик.





По словам главного санврача, Украина идет по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения. Если же будут заражены 10% и более, то может случиться коллапс системы здравоохранения. Задача – растянуть количество больных во времени.



