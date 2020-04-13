Пойман второй поджигатель лесов в зоне ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "При проведении ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда мужчина вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше.

Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Спасатели пока продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что работники полиции установили второе лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Первый злоумышленник, житель Иванкивщины, легкомысленно поджег траву, в результате чего сгорело 5 га леса".