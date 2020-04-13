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Новости
Украина
13 апреля 20, 23:19
В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов
Киево-Печерская лавра
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Зафиксирована третья смерть среди монахов Киево-Печерской лавры

Сегодня от коронавируса умер монах из Киево-Печерской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Киевской госадминистрации.

"Зафиксирована третья смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован из Почаевской лавры. Имел подтвержденный диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания", - сказал источник.

По его данным, у 40-летнего умершего был сахарный диабет, он находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший - киевлянин, он приехал из Тернопольской области в столицу, где ему стало плохо.
liga.net
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