В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов

Сегодня от коронавируса умер монах из Киево-Печерской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Киевской госадминистрации.

"Зафиксирована третья смерть среди монахов. Умер монах, который был госпитализирован из Почаевской лавры. Имел подтвержденный диагноз на COVID-19 и сопутствующие заболевания", - сказал источник.

По его данным, у 40-летнего умершего был сахарный диабет, он находился в больнице больше недели.

По словам собеседника издания, умерший - киевлянин, он приехал из Тернопольской области в столицу, где ему стало плохо.