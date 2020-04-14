Прогноз погоды на Пасху 2020

Погода в Украине 14 апреля больше не будет теплой и солнечной, как несколькими днями ранее.

В западных, северных и Винницкой областях ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-9 градусов. В Карпатах мокрый снег, ночью сильный, температура ночью 0-5 градусов мороза. На остальной территории - без осадков.

Днем, кроме восточных областей, дождь. Температура ночью 3-8 градусов тепла. В восточных, Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5, температура днем 13-18 градусов тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на большей части страны порывы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5 +7 градусов, пройдет дождь, вероятен мокрый снег. Ветер изменится на северо-западный, и еще будет сильным. Днем он немного утихнет, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью 15 апреля возможным заморозки 1-3 градуса, днем будет все так же холодно. Небольшое потепление ожидается 16-17 апреля. Но уже на выходных снова наступит слякоть.

В субботу, 18 апреля, и на Пасху снова ожидается похолодание.

Как отметил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, тепло вернется только в последней декабре апреля. То есть, после 20 числа.

Южные земли постепенно превращаются в пустыню и урожайность в этом году может снизиться на треть.