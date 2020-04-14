Антипасха-2020: Что можно и нельзя делать в большой праздник

Антипасха или Фомино воскресенье приходится на восьмой день по Воскресении Христовом. Этот день отмечен в Писании еще одним важным событием, из-за которого эту неделю называют еще и Новой.

В 2020 году Антипасха совпадает с датой Пасхи и празднуется 19 апреля. Узнайте церковные и народные традиции праздника.

Значение названия этого праздника совсем не в противопоставлении его Пасхе, как подумают многие, а, наоборот, в ее продолжении - это день повторения Пасхи, день, когда апостол Фома поверил в воскрешение Иисуса Христа.

Нельзя было на Фомино воскресенье грустить и быть в одиночестве, проводить день дома было запрещено, люди выходили на природу и собирались в большие компании, ходили в гости к родственникам, дарили пасхальные подарки.

В народе издавна Антипасху было принято проводить шумно и весело, устраивать народные гуляния, вечером разжигать костры и загадывать желания.

На Фомино воскресенье нельзя заниматься тяжелым трудом, нельзя работать с землей, согласно приметам, все, что посадить в землю в этот день, погибнет, не приживется, не даст урожай.

Парни на Антипасху обливали девушек водой и шли свататься, а если не сосватают девушку, облитую водой, это считалось большим позором, такую девушку никто замуж не брал.

Важный смысл Антипасхи в том, что она символизирует обновление мира воскресением Господа Иисуса Христа, а параллельно с ней происходит и весеннее обновление - воскрешение природы от зимней спячки.