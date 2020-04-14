Изменения в бюджете, антиколомойский закон и карта карантина

Сегодня вторник, 14 апреля. Температура от +5 до +15, курс доллара 27.04





Как долго власть сможет держать карантин, каким будет непростой компромисс между “смертью и экономикой”, как отменить карантин и не погубить экономику? Примерно такая повестка у экспертов. Возможно, все будет проще: людям просто надоест сидеть дома и слушать о рисках для жизни от государства, которое есть больше на бумаге и в телевизоре, чем на улицах. Надеюсь, что фееричный кейс из Одессы это случайное хулиганство, а не предвестник общественных настроений, что уже надоело.





Владимир Зеленский сделал еще один шаг против Коломойского. Судя по предварительной договоренности депутатов, диалога с олигархом не будет - 16 000 правок обойдут, изменив регламент. Интересно, что будет предпринимать группа Коломойского - блокировать трибуну? Выходить из фракции? Впрочем, нельзя исключать, что происходящее сейчас - замыливание глаз. Нужно дождаться итогового голосования.





Парламент проголосовал за изменения в бюджет. И это хорошая новость. Плохих — больше. И проще показать их на примере цифр.





Самая простая для понимания — курс доллара, именно этот вопрос волнует большинство украинцев. В бюджете есть ответ: его верстали исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$.





Вторая цифра — дефицит бюджета — 298 млрд гривень. На эту сумму расходы государства, как ожидается, превысят его доходы.





Как покрыть разницу? За счет помощи МВФ, отвечают в правительстве. При условии принятия «антиколомойского закона», добавляют в МВФ. По прогнозам Минфина, Фонд готов выделить $5-8 млрд. И тут появляется третья цифра. Даже по обновленному среднегодовому курсу всех денег Фонда не хватит. Дыра — 60-150 млрд.





Думаете, это все? Увы. Украина в этом году еще должна выплатить кредиторам более $10 млрд (часть выплат в гривне, поэтому точная сумма сильно зависит от курса). Деньги планировали занять. Частично — в стране за счет ОВГЗ, которые в прошлом году расходились, как горячие пирожки. Частично — за счет евробондов и внешних кредитов. Беда в том, что дешево занять не получится, а дорогой долг - путь к будущему дефолту.





Есть риск, что покрывать недостачу в правительстве решат за счет так называемого «печатного станка». Может ли это решить все проблемы? Только в одном случае. Если Минфин учел все эти факторы при расчете все того же среднегодового курса в 29,5 грн/$. Если нет, плохих новостей может быть еще больше. Больше по ссылке.





Киевстар опубликовал карту с данными о том, как жители разных регионов соблюдают карантин. Выборке можно доверять - все-таки самый крупный мобильный оператор страны. По этой статистике получается, что самые ответственные люди живут в Киевской и Одесской областях. Самые ответственные города - Львов, Тернополь и Черкассы. Интересно, кстати, что украинцы на карантине стали не только больше сидеть в интернете (+9% к трафику), но и чаще и больше общаться по телефону - средняя продожительность звонков выросла на 20%.



