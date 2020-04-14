Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.52
USD
27.01
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 апреля 20, 09:58
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Погода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По прогнозам Укргидрометцентра, в ночь на 15 апреля ожидаются заморозки до -3 градусов.
Сегодня в северных и западных областях Украины, а также в Винницкой температура воздуха резко упадет до +4,  +9 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплая погода, в течение дня ожидается + 10, + 17 градусов. Но вечером уже похолодает и Черкасской области.

В Киеве 14 апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5, +7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега.

"Снижение температуры воздуха 15 апреля охватит всю Украину. Во вторник, холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и из-за существенного похолодания местами мокрый снег", - уточнила Диденко.

Ветер с южного, юго-западного поменяется на северо-западный, порывистый.

Ветер в столице  изменится на северо-западный. В ночь на 15 апреля возможны заморозки -3 градуса, днем ​​холодная погода еще удержится.

"16-17 апреля в Киеве потеплеет, однако в субботу и на Пасху снова ожидается похолодание. 17-18 апреля в столице пройдут дожди" , - добавила Диденко.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Гончарук озвучил два прогноза по курсу гривни на 2020 год
Минфин спрогнозировал курс доллара на следующий год
В Киеве объявили штормовое предупреждение
504 населенных пункта в 12 областях обесточены из-за ветра
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе
noimageВыход из карантина: будет тестирование на антитела
noimageВ Чернобыльской зоне еще один пожар
noimageИзменения в бюджете, антиколомойский закон и карта карантина
noimageВ Украине за сутки выявлено 270 новых случаев COVID-19
Лента новостей