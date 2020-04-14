В Чернобыльской зоне еще один пожар

13 апреля, около 14:00, начался еще один пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Отмечается, что новый пожар стал третьим очагом огня в зоне отчуждения.





Сообщается, что работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами из Иванковского отделения полиции оперативно установили подозреваемого в поджоге – им оказался 37-летний местный житель.













По данным полиции, подозреваемый по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.





В пресс-службе МВД пишут, что когда подозреваемый обнаружил, что огонь распространился, он не позвонил спасателям, или в полицию, а попытался самостоятельно погасить огонь, но не смог.





Из-за ветра пламя перекинулось на лес, а потом – в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.



