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14 апреля 20, 10:01
В Чернобыльской зоне еще один пожар
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В Чернобыльской зоне отчуждения произошел еще один пожар, в полиции говорят, что возгорание началось из-за действий местного жителя.
13 апреля, около 14:00, начался еще один пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что новый пожар стал третьим очагом огня в зоне отчуждения.

Сообщается, что работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами из Иванковского отделения полиции оперативно установили подозреваемого в поджоге – им оказался 37-летний местный житель.



По данным полиции, подозреваемый по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

В пресс-службе МВД пишут, что когда подозреваемый обнаружил, что огонь распространился, он не позвонил спасателям, или в полицию, а попытался самостоятельно погасить огонь, но не смог.

Из-за ветра пламя перекинулось на лес, а потом – в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Источник: https://news.liga.net/
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