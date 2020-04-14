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Новости
Украина
14 апреля 20, 10:18
Выход из карантина: будет тестирование на антитела
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Среди мер, направленных на выход из карантина, будет внедрение нового вида тестирования - ИФА (иммуноферментный анализ).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свободы слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов - введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет. Ведь многие люди переболеют с так называемым бессимптомным носительством", - рассказал он.

По словам Ляшко, в Минздраве понимают, какая это будет нагрузка на систему государственных лабораторий, поэтому проводили переговоры с бизнес-сетями, которые готовы взяться за это тестирование.

"Я думаю, когда появятся эти тесты в Украине, мы отработаем эту методику, и это будет один из элементов выхода из карантина", - добавил он.

Кроме того, Ляшко отметил, что сейчас также изучается практика, приобретенная Китаем при выходе из карантина.

Источник: https://censor.net.ua/
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