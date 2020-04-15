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Новости
Украина
15 апреля 20, 09:13
Украина помогает НАТО в борьбе против коронавируса
Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса.
Соответствующее видео выступления главы альянса опубликовал Генштаб ВСУ.

Отвечая на вопрос о привлечении стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 Руслан и Ан-225 Мрия, Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.

Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки союзникам альянса.

"Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными для перевозки медицинского оборудования из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. То есть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что сейчас НАТО рассматривает возможность усиления партнерства с Украиной.

Источник: https://podrobnosti.ua/
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