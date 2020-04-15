Украина помогает НАТО в борьбе против коронавируса

Соответствующее видео выступления главы альянса опубликовал Генштаб ВСУ.





Отвечая на вопрос о привлечении стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 Руслан и Ан-225 Мрия, Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.





Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки союзникам альянса.





"Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными для перевозки медицинского оборудования из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. То есть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.





Он также добавил, что сейчас НАТО рассматривает возможность усиления партнерства с Украиной.



