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Новости
Украина
15 апреля 20, 09:22
В Киеве задержали торговца кокаином с товаром на 4 миллиона
кокаин
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В Киеве сотрудники Нацполиции задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в хранении наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах.
Об этом сообщает прокуратура города Киева. 

При проведении правоохранителями санкционированного обыска по месту жительства наркоторговца, было обнаружено 720 граммов кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых пакета, для дальнейшего сбыта. 
Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 4 миллионов гривен.
 
В ходе обыска изъят также автомат "Калашникова" АК-47 и 66 патронов к нему, пистолет, а также деньги - 70 тысяч гривен, 400 евро и 1 тысяча долларов.
 
Наркоторговцу угрожает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 307 УКУ).

Источник: http://www.bagnet.org/
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