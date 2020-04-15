В Киеве задержали торговца кокаином с товаром на 4 миллиона

Об этом сообщает прокуратура города Киева.





При проведении правоохранителями санкционированного обыска по месту жительства наркоторговца, было обнаружено 720 граммов кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых пакета, для дальнейшего сбыта.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 4 миллионов гривен.

В ходе обыска изъят также автомат "Калашникова" АК-47 и 66 патронов к нему, пистолет, а также деньги - 70 тысяч гривен, 400 евро и 1 тысяча долларов.

Наркоторговцу угрожает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 307 УКУ).



