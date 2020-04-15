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Новости
Украина
15 апреля 20, 09:33
Коронавирус. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты
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Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что ИФА-тесты показывают наличие или отсутствие иммунитета, их можно использовать в небольших городах.
В связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета у человека. Об этом в интервью НВ сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что коллективный иммунитет формируется профилактикой.

"Коллективный иммунитет, который формируется через болезнь, — это средневековый коллективный иммунитет. Спасение для нас - изобретение вакцины. 80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Многие из них даже не заметят, что они им болели", - отметил Ляшко.

Ляшко уточнил, что на днях читал статью одного американца, где он пишет, что бессимптомных болезней не бывает. Главный санврач считает, что есть такие симптомы, на которые люди не обращают внимания.

Ляшко рассказал, что недавно встречался с представителями одной частной лаборатории.

"И я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета. И если у нас в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет", - объяснил Ляшко.

По его словам, это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда разрешат проводить эти тесты по наличию (у населения, - ред.) иммунитета.

Ляшко допускает, что смягчение карантина в Украине может быть после 24 апреля при условии соблюдения карантина на Пасху.

Источник: https://news.liga.net/
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