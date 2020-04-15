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Новости
Украина
15 апреля 20, 09:40
В Украине 392 новых случая СOVID-19 за сутки
скорая
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В Украине 3764 заболевших СOVID-19.
По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки выявлено 392 новых случаев заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине.

На данный момент госпитализировано 1368 человек, в том числе 59 детей. На амбулаторном лечении находятся 2145 пациентов.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля. По словам главного санврача Виктора Ляшко, карантин могут ослабить после 24 апреля, если после Пасхи не будет нового всплеска заболеваемости.

Источник: https://news.liga.net/
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