Пасха онлайн. Трансляции служб разных церквей по ТВ-каналам

Телеканалы ICTV, UA: Первый, 1+1, Украина и Интер будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.





"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - отметил глава государства.





Согласно опубликованной главой государства программы:





- богослужение УГКЦ 19 апреля с 7:30 до 11:00 будут транслировать ICTV и UA: Первый;





- богослужение ПЦУ в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать 1+1 и UA: Первый;





- богослужение УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать Украина и Интер.











