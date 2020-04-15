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Украина
15 апреля 20, 09:42
Пасха онлайн. Трансляции служб разных церквей по ТВ-каналам
Пасха
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Стало известно, какие телеканалы будут транслировать богослужения разных церквей на Пасху.
Телеканалы ICTV, UA: Первый, 1+1, Украина и Интер будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил  в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - отметил глава государства.

Согласно опубликованной главой государства программы:

- богослужение УГКЦ 19 апреля с 7:30 до 11:00 будут транслировать ICTV и UA: Первый;

- богослужение ПЦУ в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать 1+1 и UA: Первый;

- богослужение УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать Украина и Интер.



Источник: https://news.liga.net/
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