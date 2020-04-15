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Украина
15 апреля 20, 15:58
У срочника Нацгвардии в Харькове подтвержден Covid-19
Нацгвардия
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Коронавирусное заболевание Covid-19 подтверждено у 20-летнего военнослужащего, проходившего срочную службу в части 3017 Национальной гвардии Украины (Харьков).

"14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему был проведен тест ПЦР. 15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного Covid-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. В части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения", - сообщил "Интерфакс-Украина" начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, высокая температура у срочника была зафиксирована 9 апреля во время медосмотра. Военнослужащего доставили в областной госпиталь МВД, где ему сделали экспресс-тест на Covid-19. Тест показал отрицательный результат. После этого срочника с диагнозом "пневмония" направили на лечение в областную инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

Как сообщил Образцов, люди, контактировавшие с больным, определены. За ними назначено медицинское наблюдение. В казарменных помещениях проводится дезинфекция не менее 3 раз в сутки. Передвижение военнослужащих в пределах воинской части, а также между военскими частями ограничено.
censor.net.ua
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