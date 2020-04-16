Чистый четверг: Чтобы деньги водились и Пасха удалась

Чистый четверг перед Пасхой в Украине отмечается 16 апреля. Это один из важнейших праздников, и поэтому с Чистым четвергом связано немало примет и поверий. "Вести.ua" рассказывают, как же нужно провести Чистый четверг, чтобы запастись здоровьем, красотой и богатством на весь следующий год.





Дата у Чистого четверга каждый год разная. В 2020 году православные отмечают его 16 апреля. В этот день согласно православным канонам вспоминается Тайная Вечеря Иисуса Христа со своими учениками.





В Великий четверг нужно:





- искупаться – причем делают это непременно до восхода солнца;

- на вечернем богослужении происходит освещение огня, с которым верующие идут домой (несут страстную свечу), и на косяке входных дверей ставят копотью крестик, защищая себя и свое жилище от нечистой силы. Эту свечу потом тушат, и зажигают перед иконой, если кто-то из домочадцев болеет;

- в Страстной Четверг жгут вербу, которую освещали на Вербное воскресенье, а пепел развеивают по ветру или выбрасывают в проточную воду (к примеру, в реку);

- сходить в храм, исповедаться и причаститься;

- сделать генеральную уборку.





Также именно в Чистый четверг хозяйки традиционно начинают печь пасхи и куличи.





Чистый четверг 2020: обряды





Для привлечения здоровья и красоты умываются в этот день с серебра.





Также в Великий четверг готовят четверговую соль. Для этого соль перепекают в печи или на сковороде, а затем освящают в церкви, чтобы она набралась целебных свойств.





Приметы в Чистый четверг





Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг говорит о теплом остатке весны, дождливый день пророчит холода и сырость до лета.

Считается, что в Чистый четверг:

- нельзя ничего отдавать из дому – чтоб не отдать достаток и покой;

- можно найти то, что давно искал, если устроить хорошую уборку.





Чистый четверг 2020: заговоры на деньги

В старину верили, что если на Чистый четверг три раза (до восхода солнца, в полдень и на закате) пересчитать все деньги, что есть в доме, то деньги не будут переводиться в течение года.

Также есть заговор на деньги в Чистый четверг. В воду, которой мыли окна и двери, бросают туда горсть монет и приговаривают: "Денежки, водитесь — не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!". Потом эту мелочь складывают в чистый угол дома на неделю, а воду выливают под любое дерево.



