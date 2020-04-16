Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.62
USD
27.25
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 апреля 20, 09:26
Чистый четверг: Чтобы деньги водились и Пасха удалась
чистый четверг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чистый четверг перед Пасхой - 16 апреля - один из важнейших предпасхальных праздников
Чистый четверг перед Пасхой в Украине отмечается 16 апреля. Это один из важнейших праздников, и поэтому с Чистым четвергом связано немало примет и поверий. "Вести.ua" рассказывают, как же нужно провести Чистый четверг, чтобы запастись здоровьем, красотой и богатством на весь следующий год.

Дата у Чистого четверга каждый год разная. В 2020 году православные отмечают его 16 апреля. В этот день согласно православным канонам вспоминается Тайная Вечеря Иисуса Христа со своими учениками.

В Великий четверг нужно:

- искупаться – причем делают это непременно до восхода солнца;
- на вечернем богослужении происходит освещение огня, с которым верующие идут домой (несут страстную свечу), и на косяке входных дверей ставят копотью крестик, защищая себя и свое жилище от нечистой силы. Эту свечу потом тушат, и зажигают перед иконой, если кто-то из домочадцев болеет;
- в Страстной Четверг жгут вербу, которую освещали на Вербное воскресенье, а пепел развеивают по ветру или выбрасывают в проточную воду (к примеру, в реку);
- сходить в храм, исповедаться и причаститься;
- сделать генеральную уборку.

Также именно в Чистый четверг хозяйки традиционно начинают печь пасхи и куличи.

Чистый четверг 2020: обряды

Для привлечения здоровья и красоты умываются в этот день с серебра.

Также в Великий четверг готовят четверговую соль. Для этого соль перепекают в печи или на сковороде, а затем освящают в церкви, чтобы она набралась целебных свойств.

Приметы в Чистый четверг

Хорошая и солнечная погода в Чистый четверг говорит о теплом остатке весны, дождливый день пророчит холода и сырость до лета.
Считается, что в Чистый четверг:
- нельзя ничего отдавать из дому – чтоб не отдать достаток и покой;
- можно найти то, что давно искал, если устроить хорошую уборку.

Чистый четверг 2020: заговоры на деньги
В старину верили, что если на Чистый четверг три раза (до восхода солнца, в полдень и на закате) пересчитать все деньги, что есть в доме, то деньги не будут переводиться в течение года.
 
Также есть заговор на деньги в Чистый четверг. В воду, которой мыли окна и двери, бросают туда горсть монет и приговаривают: "Денежки, водитесь — не переводитесь, растите-умножайтесь, врагу не доставайтесь!". Потом эту мелочь складывают в чистый угол дома на неделю, а воду выливают под любое дерево.

Источник: Вести.ua
Ещё по теме:
Вербное воскресенье 2020: история, традиции, приметы
Блюда, которые должны стоять на пасхальном столе
Праздники и выходные в апреле: сколько будем отдыхать
Богослужения на Пасху покажут онлайн – УГКЦ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Представители Украины на Донбассе готовят обмен пленными
noimageБывший первый зам Баканова стал советником Авакова
noimageНа Буковине священник с COVID-19 не признает диагноз
noimageВОЗ: Алкоголь делает человека более уязвимым к коронавирусу
noimageВ Украине 397 новых случаев СOVID-19 за сутки
Лента новостей