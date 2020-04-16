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Новости
Украина
16 апреля 20, 10:01
Под Горловкой начался обмен пленными. ФОТО
обмен пленными
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Боевики гибридной армии РФ на востоке Украины сегодня должны освободить 19 заложников

Сегодня утром, 16 апреля, около временно захваченной гибридными российскими войсками Горловки в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между правительством Украины и оккупационными администрациями РФ на Донбассе. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Обмен проходил около контрольно-пропускного пункта "Майорск": об этом написали российские СМИ. Украинские власти о месте обмена не сообщали.

По данным с временно оккупированной территории, на подконтрольную российским "гибридам" по обмену должны были перейти 18 человек. Процесс курировали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

С учетом карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса, после возвращения освобожденные люди пройдут обязательную обсервацию.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех", – добавили у президента Владимира Зеленского. У боевиков заявили, что формулу назовут позднее.




Это был третий этап освобождения при нынешнем президенте: первый состоялся в сентябре 2019-го (вернулись домой 35 человек), и второй – в декабре (76 человек).




Фото выше: сайт боевиков

На Банковой уточнили, что "продолжаются переговоры" об освобождении украинцев, которых удерживают в РФ и на территории захваченного Крыма. У Зеленского подчеркнули: обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на обмен.
liga.net
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