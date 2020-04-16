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Новости
Украина
16 апреля 20, 10:11
Пасхальная корзина: Во сколько обойдётся и как освятить
Пасхальная корзина
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Цены на яйца в этом году снизились в сравнении с прошлым сезоном.
Пасха в этом году будет не такой, как раньше: из-за карантина люди не смогут полноценно скупиться на рынках и освятить свои пасхальные корзины в церкви. И хоть в этом году придется остаться дома, всё же любимые традиции никто не отменял. Хозяйки, традиционно, будут выпекать куличи и красить писанки, а также — на столе будут присутствовать любимые праздничные блюда.

В этом году стоимость пасхальной корзины увеличилась на 16,5 процента и, согласно подсчетам Института аграрной экономики, составит около 620 гривен. В прошлом году, в среднем, за неё нужно было заплатить 532 гривны.

Паска, приготовленная дома, обойдется примерно в 96 гривен за килограмм. За готовый магазинный кулич (а особенно с доставкой), заплатить нужно будет ещё больше. Стоимость главного блюда Пасхи в этом году будет дороже, из-за того, что в 2020 году в цене выросли молоко, сливочное масло, мука и сахар.

Дороже всего обойдётся в этом году мясная составляющая пасхальной корзины. За килограмм домашней колбасы заплатить нужно от 190 гривен, буженины — от 195 до 230 гривен.

Что касается освящения корзины, то здесь сомнений и обсуждений нет: из-за пандемии коронавируса и карантина традиционного освящения пасхальных корзин не будет! Верующие будут приобщаться к богослужениям в режиме онлайн, или же смотреть трансляции по телевизору. В некоторых городах жители домов договариваются о том, чтобы священники святили корзинки непосредственно возле домов. В селах и вовсе проще. Там служители церкви смогут пройти по всем улицам и освятить корзины возле домов.

Источник: https://enovosty.com/
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