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Украина
16 апреля 20, 10:30
В Чернобыльской зоне тушат очаги тления
пожар
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По данным спасателей, открытого огня сегодня утром в Зоне отчуждения не наблюдается.
В Чернобыльской зоне по состоянию на 07:00 16 апреля спасатели продолжают тушить очаги тления пней и древесины Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Открытого огня не наблюдается.

"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - отметили в пресс-службе.

По данным ГСЧС, в Киеве - 0,012 мР /час, Киевской области - в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч, м. Чернобыле - 0,023 мР /ч.

Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники, в том числе два вертолета ГСЧС.

Источник: https://news.liga.net/
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