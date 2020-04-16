В Чернобыльской зоне тушат очаги тления

В Чернобыльской зоне по состоянию на 07:00 16 апреля спасатели продолжают тушить очаги тления пней и древесины Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





Открытого огня не наблюдается.





"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - отметили в пресс-службе.





По данным ГСЧС, в Киеве - 0,012 мР /час, Киевской области - в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч, м. Чернобыле - 0,023 мР /ч.





Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники, в том числе два вертолета ГСЧС.



